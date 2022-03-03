Tuncay Özkan ve ekibi Fahrettin Altun'u mumla aratır!

Muhalefetin 6 lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini tanıttıkları toplantıda neler olmuş öyle!

Gazetecilere ve medya kuruluşlarına akreditasyon yaptıkları ortaya çıkmıştı… Şimdi de Deniz Zeyrek 6 yıl sonra ilk kez çağıldığı bir CHP etkinliğinde CHP’li danışmanların hışmına uğramış… Üstüne yürümüşler, “sen kimsin?” diye atarlanmışlar… Ve tüm bunların ardından Deniz Zeyrek, “Bunlar muhalefette böyle iken iktidara gelseler Fahrettin Altun’u mumla aratırlar” diye yazdı… Tartışmanın nedenini bilmiyorum ama Deniz Zeyrek’in ismini vermediği CHP’li danışmanın kim olduğunu öğrendim…

O danışman, CHP’nin basın işlerini yürüten Tuncay Özkan’ın yardımcısıymış… İsmi Ömer Topsakal… Fahrettin Altun birşey yapmadı o bir tarafta dursun da… Gerçekten bunlar iktidara gelirse… İktidarı eleştirdikleri akreditasyonun tillahını yapmazlar mı?.. Yaparlar hem de bu günleri mumla aratacak şekilde… Sadece bir toplantıları bunu herkesin gözünün içine sokmaya yetti de arttı bile…