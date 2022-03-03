Hadi Özışık: Bende Cübbeli Ahmet hoca gibi düşünüyorum!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde HDP ile ilgili bir Youtube kanalında konuştu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde HDP ile ilgili bir Youtube kanalında konuştu. Dedi ki: “Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var. Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir. Bu nokta çok önemli. Bu insanların şuurlandırılması, bu ağlayan annelerin gündeme daha çok getirilmesi. Herkese bak, çoluğu çocuğu dağa mı kaçırsınlar, tecavüz etsinler.

Bunlar böyle eşkıya. Bu daha iyi anlatılamadı yani. Yüzde 11-12 bilmiyorum yalan değilse anket nedir ya…" Cübbeli Ahmet Hoca yanlış bir şey söylemedi, HDP gerçeğini anlattı. Söylediklerinde bir yanlış yok; hani derler ya tam 'Kitabın Ortası'ndan konuştu… Cübbeli’nin yaptığı da o. Yalan mı? HDP emir ve talimatları Kandil’den, İmralı’dan almıyor mu? HDP’lilerin İslam düşmanı bir terör örgütüne hizmet ettiği yalan mı? Cübbeli Ahmet Hoca bu tespitleri yaparken, kimden ses geldi dersiniz? HDP’den mi? Hayır, Temel Amca’nın başında olduğu Saadet Partisi’nden ses geldi.