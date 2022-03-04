Rusya açıkladı! Türk çocukları Rus askerlerince böyle kurtarıldı
RUSYA-Ukrayna savaşı 9. gününde de devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden "Rus askerleri, Türk çocukları kurtardı" videosu paylaştı. İşte Türk çocuklarının Rus askerlerince kurtarıldığı görüntüler...
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı.
Rus Büyükelçiliğinin yayınladığı görüntülerde, Rus askerlerin Türk çocukları hastaneye yetiştirdiği ve çocukların hayatta oldu belirtildi.