Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Putin'e demediğini bırakmadı: Ölmeni diliyorum

Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar, yayınladıkları videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Putin ordunu al ve Ukrayna’dan çık” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, 1941 yılındaki Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e videolu bir mesajla seslendi. Soykırımdan kurtulan Valentina Romanev, “Ukrayna'da doğdum. 22 Haziran 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nın başında Kiev'de saldırı altındaydım. Ailem Babi Yar'da öldü. Şimdi yeniden Kiev'de bombardıman altındayım. Putin ordunu al ve Ukrayna'dan çık. Biz barış istiyoruz” dedi.



Ailesini Yahudi Soykırımı nedeniyle kaybettiğini belirten 80 yaşındaki bir Ukraynalı da, “1940 yılında Kiev'de doğdum. Ailem 1941'de Babi Yar'da öldü. Şimdi bir sığınaktayım, düşman bombalarının saldırısına uğradım. Putin, Kiev ve Ukrayna'dan çık” ifadelerini kullandı.



"Putin ölmeni diliyorum"

Soykırımdan kurtulan 81 yaşındaki Tamara Lukash ise, “Kiev'de 1939 yılında doğdum. Savaştan önce Kiev'de yaşıyordum. Savaş başlayınca ailem Babi Yar'da öldü. Şimdi yine Kiev’deyim. Putin ölmeni diliyorum. Bizi rahat bırak. Seni görmek veya duymak istemiyoruz. Barış istiyoruz” dedi.