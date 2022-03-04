Ethem Sancak'tan skandal sözler! NATO üyeliği Türkiye'nin ayıbı SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk!

DOĞU Perinçek'in Rusya'ya gönderdiği ekipte yer alan işadamı Ethem sancak, Rus televizyonuna verdiği röportajda skandal ifadeler kullandı. "NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır" diyen Ethem Sancak, "Bayraktar SİHA'ları Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş 9. gününe girerken geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak'tan skandal açıklamalar geldi. Rusya'da yayın yapan RBK televizyonuna 15 dakikalık bir röportaj veren Ethem Sancak, "NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. Bütün liderlerimizi darbelerle indirdiler" ifadelerini dedi ve ekledi:

NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur

"Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli."

Bayraktar SİHA'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

"Erdoğan Zelenskiy'in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor" diyen Ethem Sancak, Bayraktar SİHA'larıyla ilgili de "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı

Rusya'ya gittiğini Doğu Perinçek duyurmuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarşamba günü Ulusal Kanal’da yayınlanan bir programda "Bizim parti dün heyetimiz Moskova’ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak’ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler" demişti.