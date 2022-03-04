Kiev direnişe hazırlanıyor Adem Metan'ın bugün çekip gönderdiği görüntü
KİEV büyük direniş için hazırlanıyor. Rusya'nın işgal ordusunu bekleyen Kiev halkı yollara kamyonlarla barikat kuruyor. Gazeteci Adem Metan Kiev'den son görüntüleri paylaştı.
KİEV Ukrayna halkının son direniş kalesi olmaya hazırlanıyor. Rusya'nın kilometrelerce uzunluktaki işgal konvoyu yoluna devam ederken Kiev'de de halk yollara kamyonlarla barikatlar kurdu.
Gazeteci Adem Metan, Kiev'in sokaklarındaki son durumu bir video çekerek yayınladı.