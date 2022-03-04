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POLİTİKA

'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı

Mustafa Sarıgül sosyal medyada yayınladığı son videoda benzin ve motorine üst üste gelen zamları ele aldı.

Hafta başından beri gündemden akaryakıt zamları gündemden düşmüyor. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye yükselecek.

Bu kez pompayı tokatladı
TikTok’ta sık sık yayınladığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez akaryakıt zamlarını hedef alan bir video yayınladı. Videoda Mustafa Sarıgül bu kez pompayı tokatladı. Sarıgül'ün videosu kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenme aldı. 

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