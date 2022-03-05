Ukrayna Rusya'nın taaruz helikopterini uçaksavarla böyle vurdu
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus helikopterini vurma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Rus ordusuna ait bir savaş helikopteri, Ukrayna askerlerince omuzdan atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldü.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde yaşanan karşılıklı çatışmalar sosyal medyadan yayılan görüntülerle psikolojik savaş olarak da devam ediyor.
Rusya ordusuna ait bir taaruz helikopteri, Ukrayna askerlerince omuzdan atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldü. Rus helikopterinin düşme anlarını Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladı.