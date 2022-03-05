BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
DÜNYA

Ukrayna Rusya'nın taaruz helikopterini uçaksavarla böyle vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus helikopterini vurma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Rus ordusuna ait bir savaş helikopteri, Ukrayna askerlerince omuzdan atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde yaşanan karşılıklı çatışmalar sosyal medyadan yayılan görüntülerle psikolojik savaş olarak da devam ediyor. 

Rusya ordusuna ait bir taaruz helikopteri, Ukrayna askerlerince omuzdan atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldü. Rus helikopterinin düşme anlarını Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
1997'deki sözleri Meral Akşener'in 28 Şubat yalanını ortaya çıkardı
1997'deki sözleri Meral Akşener'in 28 Şubat yalanını ortaya çıkardı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Elektronik aletler bizi doyurmuyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Elektronik aletler bizi doyurmuyor
Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! 2015'teki video
Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! 2015'teki video
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı
'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı
Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!
Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!
Ethem Sancak'tan skandal sözler! NATO üyeliği Türkiye'nin ayıbı SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk!
Ethem Sancak'tan skandal sözler! NATO üyeliği Türkiye'nin ayıbı SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk!
Akrep Nalan vefat etti Bodrum'daki komşuları ölüm haberiyle yasa boğuldu
Akrep Nalan vefat etti Bodrum'daki komşuları ölüm haberiyle yasa boğuldu
Tokat'tan acı haber! Asker taşıyan araç devrildi bir şehit 3 yaralı
Tokat'tan acı haber! Asker taşıyan araç devrildi bir şehit 3 yaralı
Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Putin'e demediğini bırakmadı: Ölmeni diliyorum
Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Ukraynalılar Putin'e demediğini bırakmadı: Ölmeni diliyorum