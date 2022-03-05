Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı

Almanya'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürdükten sonra evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen Hüseyin Uzunoğlan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

Şüpheli koca Nizip'te gözaltına alındı

Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Önce eşinin kaçtığını iddia etti, sonra da boğarak öldürdüğünü ve bahçeye gömdüğünü itiraf etti

İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi. İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan koca mahkemece tutuklandı

Hüseyin Uzunoğlan, karısının kendisini aldattığını ve bu nedenle boğarak öldürdüğünü itiraf etmesiyle gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Cani koca, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.