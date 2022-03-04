1997'deki sözleri Meral Akşener'in 28 Şubat yalanını ortaya çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "28 Şubat'ta, 'Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım' diyen bendim" sözleriyle yine yaş tahtaya bastı. Sözlerinin gerçeği yansıtmadığı Akşener'in Mehmet Ali Birand'a 1997'de verdiği röportajda ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat ile ilgili, "Gençler hatırlamayabilir, büyüklerinize sorun. Google'a da bakabilirsiniz. Bugünün caka satanları 28'şubat'ta o el başörtüsüne uzandığında sus pus olmuşken, uçaklara doluşup Almanya'ya kaçışırken, 'Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım' diyen bendim bendim. Bugün buradan tekrarlıyorum, başörtüsüne uzanan el de başı açık bir kadının saçının teline uzanan el de o gün nasıl bir tavırla karşılaşmışsa bugün de aynı tavırla karşılaşacaktır" dedi.

1997'deki sözleri gerçeği ortaya koydu

Akşener'in 28 Şubat dönemiyle ilgili Mehmet Ali Birand'a verdiği röportajda ise "28 Şubat'ta alınan kararların uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak" dediği ortaya çıktı.

(HABER 7)