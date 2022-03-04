Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Elektronik aletler bizi doyurmuyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Bakan Kirişçi yemin sonrası Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti. Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.

Yemin töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tarım herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektördür. Yer yer bunu toplum olarak birey olarak unuttuğumuz zamanlar olmuştur. Elimizdeki elektronik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey tarlada bahçede ahırda ürettiklerimizdir. Biz bunun bilincinde ve şuurundayız" dedi.