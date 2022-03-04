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Rusya Kharkov'u bombaladı Ukraynalı Twitch yayıncıları canlı yayında kaçtı

Kharkiv şehrine atılan Rus füzeleri, Twitch'te canlı yayın yapan Ukraynalı yayıncının yayınına yansıdı.

UKRAYNA'nın Kharkiv şehrinde yaşayan Bulochka kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Yulianna ve kardeşi Alina, canlı yayını sırasında evlerinin yakınına Rus bombası düştü. Ukraynalı iki kız kardeş, bomba seslerini duyduktan sonra koşarak canlı yayını terk ettiler.

Ukrayna'daki savaş bir haftayı geçmesine karşın şehirlerde bomba sesleri hala duyuluyor. Ukrayna'yı terk eden birçok yayıncının yanı sıra şehirlerde kalmaya devam eden yayıncılar da bulunuyor. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde yaşayan iki kız kardeş Yulianna ve Alina, Twitch yayını sırasında evlerinin çevresine düşen bomba sonrası canlı yayını koşarak terk ettiler.

Canlı yayında bomba seslerini duyunca kaçtılar

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te sohbet yayınları yapan Ukraynalı iki kız kardeşin canlı yayını sırasında evlerinin dışında duyulan patlama sesleri sonrası korkarak canlı yayını terk ettiler. Bomba patlamadan saniyeler önce camdan dışarıya odaklanan yayıncı Yulianna, dışarıdaki hareketliliği fark etti ve saniyeler sonra dışarıda bomba sesleri duyuldu.

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