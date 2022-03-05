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BİM yağı depolarken yakalandı! Cüneyt Özdemir paylaştı

Gazeteci Cüneyt Özdemir BİM'e bağlı bir markette satılmayan yağların depoya kaldırıldığını gösteren bir videoyu paylaştı.

Bir markette çekilen görüntülerde BİM'de çalışan görevlinin vatandaşların tepkisine rağmen teneke zeytinyağlarını depoya kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Vatandaşların yağ olmasına rağmen satılmayıp depolandığı yönündeki serzenişlerine aldırış etmeyen görevli yağları depoya götürüyor.

Bu videoyu gören Cüneyt Özdemir ise ironi ile dolu bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. İşte Özdemir'in söz konusu görüntüye düştüğü o not;

''BİM'in CEO'sunu tebrik ederim... Şu işlere bakar mısınız? Bana kalırsa az bile yapıyorlar... Ne dur diyen var, ne ipleyen var, o yüzden herkese müstahak! Adamlarda öyle bir kendine güven var ki göz göre göre...''

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