Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotunu halk böyle yakaladı! Esad ile de fotoğrafı varmış!

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı. Sağ yakalanan pilotlardan birinin Suriye'de de görev almış ve Beşar Esad ile de fotoğrafı olan biri olduğu iddia edildi.

Ukrayna’nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı.

Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı. Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

Ukraynalıların sosyal medyada savaş bildirimi yaptığı hesaplardan paylaştığına göre sağ yakalanan askerlerden biri daha önce Suriye'de de görev alan ve Beşar Esad ile fotoğrafı da bulunan biri olduğu iddia edildi.