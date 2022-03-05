BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
GÜNCEL

Beşiktaş'ta başörtülü kadınları restorana almadılar Şok savunma: Almak zorunda değiliz

İhlas Haber Ajansı

Başörtüsü ayrımcılığı bu defa da Beşiktaş'de Momo Bebeköy isimli restoranda hortladı. Tesettürlü kadınlar restorana alınmadıkları anları sosyal medyada yayınladı. Açıklama yapan restoran yetkilisi "Almak zorunda değiliz, burası özel mülk" diyerek savundu.

Beşiktaş'ta 'Momo Bebeköy' isimli restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddia edildi. İçeri alınmayan tesettürlü iki genç kız, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı.

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran iddiaya göre iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı. Duruma tepki gösteren genç kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetti. Restoran çalışanının genç kızlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görüldü. Neye uğradığını şaşıran genç kızlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İşletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama
Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.
Genç kızların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı
Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı
Rusya görüntüleri yayınladı Ukrayna'nın 2037 askeri altyapı tesisini imha etti
Rusya görüntüleri yayınladı Ukrayna'nın 2037 askeri altyapı tesisini imha etti
Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı
Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı
1997'deki sözleri Meral Akşener'in 28 Şubat yalanını ortaya çıkardı
1997'deki sözleri Meral Akşener'in 28 Şubat yalanını ortaya çıkardı
Rusya Kharkov'u bombaladı Ukraynalı Twitch yayıncıları canlı yayında kaçtı
Rusya Kharkov'u bombaladı Ukraynalı Twitch yayıncıları canlı yayında kaçtı
Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! 2015'teki video
Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! 2015'teki video
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
'Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye' diyen AK Partili Cahit Özkan olay oldu!
Kiev direnişe hazırlanıyor Adem Metan'ın bugün çekip gönderdiği görüntü
Kiev direnişe hazırlanıyor Adem Metan'ın bugün çekip gönderdiği görüntü
'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı
'Benzin ve motorini 20 TL yapın rahat edin'! Mustafa Sarıgül bu kez de pompayı tokatladı
Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!
Tarım Bakanı Vahit Kirişçi koltuğu devraldı ilk açıklama: Tarımı ihmal edenler çok oldu!