Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 11 Mart 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin 'bildim, buldum, oldum' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.