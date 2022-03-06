BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
MEDYA

Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 12 Mart 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 618. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 618. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm fragmanı
Yasak Elma 134. bölüm fragmanı
Yasak Elma 134. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı
BİM yağı depolarken yakalandı! Cüneyt Özdemir paylaştı
BİM yağı depolarken yakalandı! Cüneyt Özdemir paylaştı
Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotunu halk böyle yakaladı! Esad ile de fotoğrafı varmış!
Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotunu halk böyle yakaladı! Esad ile de fotoğrafı varmış!
Doğumlar sığınakta yapılıyor bebeklerin hali içler acısı
Doğumlar sığınakta yapılıyor bebeklerin hali içler acısı
Beşiktaş'ta başörtülü kadınları restorana almadılar Şok savunma: Almak zorunda değiliz
Beşiktaş'ta başörtülü kadınları restorana almadılar Şok savunma: Almak zorunda değiliz