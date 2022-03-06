BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
MEDYA

Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 11 Mart 2022 Cuma akşamı Star'da...

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 618. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 618. bölüm fragmanı
Oğlum 5. bölüm fragmanı
Oğlum 5. bölüm fragmanı
Yasak Elma 134. bölüm fragmanı
Yasak Elma 134. bölüm fragmanı
BİM yağı depolarken yakalandı! Cüneyt Özdemir paylaştı
BİM yağı depolarken yakalandı! Cüneyt Özdemir paylaştı
Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotunu halk böyle yakaladı! Esad ile de fotoğrafı varmış!
Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotunu halk böyle yakaladı! Esad ile de fotoğrafı varmış!
Doğumlar sığınakta yapılıyor bebeklerin hali içler acısı
Doğumlar sığınakta yapılıyor bebeklerin hali içler acısı
Beşiktaş'ta başörtülü kadınları restorana almadılar Şok savunma: Almak zorunda değiliz
Beşiktaş'ta başörtülü kadınları restorana almadılar Şok savunma: Almak zorunda değiliz
Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı
Rus yanlısı Ukrayna milletvetili casusluktan yakalandı
Rusya görüntüleri yayınladı Ukrayna'nın 2037 askeri altyapı tesisini imha etti
Rusya görüntüleri yayınladı Ukrayna'nın 2037 askeri altyapı tesisini imha etti