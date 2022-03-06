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Yağ depolayan marketlere gece yarısı baskını Raflar bomboş depo dolu

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi. Birçok marketin deposunda yüklü miktarda ayçiçek yağı ele geçirdi.

Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine stokçuluk yapan marketlere gece saatlerinde baskın düzenledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü. İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.

"Bizim görevimiz vatandaşlarımızın hukukunu korumaktır "
Vatandaşları ekonomik olarak mağdur edip piyasada da huzursuzluğa neden olan stokçular ve fırsatçılar için yasal işlem başlatıldığını belirten Başkan Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi.

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