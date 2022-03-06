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DÜNYA

Mezarlıkta cinsel ilişki rezaleti! Ölülere saygısızlık büyük tepki çekti: Sosyal medya yıkıldı

BREZİLYA'daki Para eyaletinin İtaituba kentindeki mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, kameralara yansıdı.

Brezilya'nın İtaituba kentindeki bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çiftin videosu Facebook'ta paylaşıldı. Videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Vatandaşlar, çiftin ölülere saygısızlık yaptığını belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Kısa süre içerisinde viral hale gelen görüntülere tepkiler çığ gibi yükseldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çiftin ilişkiye girdiği mezarlıkta aynı gün yoğun bir ziyaret takvimi olduğunu ve bu yapılanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

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