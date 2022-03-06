Sıvı yağa zam yağmuru! Vatandaş marketlere akın etti zincir marketler yağ satışını durdurdu vatandaş isyan etti

"RUSYA-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin 1 aylık yağı kaldı" haberleri sonrası vatandaş marketlere akın etti. Özellikle zincir marketlerin yağ reyonları adeta yağmalanırken, zincir marketler de gün içinde yağ fiyatlarına zam yaptı. Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı. Üç harfli bazı marketlerin yağları satıştan çektiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya – Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

İstanbul Beylikdüzü'de çekilen görüntülerde büyük bir zincir markette uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde ise bir marketin kapısının önünde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntülere yansıdı.

'Yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır'

Esenyurt ilçesinde ise Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı görüldü. Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı.

‘Stokçuluk yapıyorlar, yağları raflardan çekiyorlar'

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

Market çalışanının, ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar, “Bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil” diye isyan etti.

AK Parti dönemi bu kuyruklarla hatırlanacak

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Etme bulma dünyası… İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlarla dalga geçiyorlardı. AKP dönemi ekmek, akaryakıt ve taneyle kısıtlandırılarak satılan yağ kuyruklarıyla hatırlanacak” ifadelerine yer verdi.

3 saat araya fiyat farkı faturaya yansıdı

İstanbul'un Pendik ilçesi Nazımbey Caddesi'ndeki bir markette ise saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı görüldü. Aynı marka üründe 3 saat arayla yapılan alışverişte ortaya çıkan fiyat farkı faturaya yansıdı.

Marketlerde izdiham yaşanıyor

Marketlerde ayçiçek yağı almaya çalışan vatandaşların izdiham oluşturduğu görüntüler İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı tarafından paylaşıldı. Suat Sarı, “Ucuz ayçicek yağı almak için hırpalanan insanlar, ezilme tehlikesi geçiren çocuklar… 2022 yılında ülkemizde yaşanan şu görüntüler utanç verici ama nedense sebep olanlar bir türlü utanmıyor” dedi.

Yağları reyonlardan topluyorlar

İstanbul’da bir başka markette ayçiçek yağı reyonlarının boşaltıldığını kayıt eden vatandaş, “Şu an topluyorlar. Şu anda 132 lira yazıyor ama yarın Allah bilir ne olacak” dedi.