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Canlı yayın yaparken bombalar düştü! 24 TV ekibi ölümden döndü: Korku dolu anlar...

24 ekibi canlı yayın sırasında bombaların hedefi oldu. 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Şef Kameraman Uğur Tüney ölümden döndü.

24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Şef Kameraman Uğur Tüney, Ukrayna'daki kuşatma altındaki bölgeden canlı yayın yaptıkları sırada bombaların hedefi oldu Sivil tahliyelerin yaşandığı bölgedeki dramı görüntülemek için 24 TV Şef Kameraman Uğur Tüney ile beraber biraz daha sivillerin olduğu bölgeye geldiklerini belirten 24 TV Muhabiri Adem Hançer yaşadıklarını "İkinci ve üçüncü roket peş peşe düştü. Bir artık bölgeden sürünerek uzaklaşmaya çalıştık." diyerek ifade etti.

Bölgedeki sivil tahliyelerini görüntülerken ilk bomba patladığı sırada işitme kaybı yaşadıklarını söyleyen 24 TV Şef Kameraman Uğur Tüney "İlk bombadan sonra Adem Hançer'in iyi olduğunu gördüğüm zaman yere yatıp kendimizi koruma altına aldık. Bir dakika sonra askerler bize koşmamızı söyledi ve tekrar koşmaya devam ettik. Daha sonra ikinci ve üçüncü patlama gerçekleştirildi. sonra sessizlik olup herkes dağılmaya başlayınca biz de kendimizi arabaya atıp güvenli bölgeye geldik" dedi. 

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