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Antalya'da ilginç pitbull kazası! Hiçbir şey olmamış gibi ‘iyiyim’ pozu verdi

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da yola fırlayan pitbull cinsi köpeğe otomobilin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çarpmayla birlikte yola savrulan pitbull, kendisini videoya çeken vatandaşın yanına gelip kaza geçirmemiş gibi davranışlar sergiledi.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak bölgesinde, yasaklı ırk olan ve güçlü kaslarıyla bilinen pitbull, bir anda caddeye fırladı. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil, köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pitbull önce yol kenarına savruldu, ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kazada yaralandığı zannedilen köpek, görüntüyü çeken vatandaşın yanına geldi. Durumu iyi olduğu görülen köpek, ardından kaldırımdan yürüyerek gözlerden kayboldu.

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