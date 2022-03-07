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Cem Küçük canlı yayında büyük pot kırdı! sosyal medya Cem Küçük'ü konuşuyor

HABERTÜRK canlı yayınında Cem Küçük'ün askeri yorumları olay oldu. Savunma analisti Hakan Kılıç ile Cem Küçük arasında yaşanan "kalaşnikof" diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Emekli Tuğgeneral Ali Er ise, Cem Küçük'e "Parti komiseri" dedi.

HaberTürk’te yayınlanan Kübra Par’ın programına katılan savunma analisti Hakan Kılıç ile gazeteci Cem Küçük arasında yaşanan konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Savunma analisti Hakan Kılıç jandarma olarak görev yaptığını ve 1000 metre ilerideki mermiyi kalaşnikof isimli otomatik tüfek ile vurulamayacağını söylemesi üzerine Cem Küçük “Ama Ak-47 vurur” diye cevap verdi.

Cem Küçük’ün cevabı karşısında bir an duraksayan Savunma analisti Hakan Kılıç ” AK-47 kalaşnikof zaten” dedi. Hakan Kılıç’ın Cem Küçük’e verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündeme girerek alay konusu oldu.

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