Prof. Hasan Köni: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor

Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşa dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını ifade eden Hasan Köni "Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı yorumlamak üzere Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni'nin kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Hülya Hökenek konuğuna savaşla birlikte 1 buçuk milyona ulaşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını sordu. Köni'nin ise bu soruya verdiği cevap tepki çekti.

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını savunan Koni, göçmen sayısının 1.5 milyona dayandığını ifade ederek "Daha da artacak. Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu da bir başka konu. Bunu edebiyat olarak söylüyorum ama bu gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar" dedi.