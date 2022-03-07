BIST 1.991
DOLAR 14,29
EURO 15,58
ALTIN 909,09
YEREL

Tekirdağ'da kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak ve sopalarla birbirine girdiler: Yaralılar var

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.A., O.A., M.A., A.G. ve Ö.A. yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Hasan Köni: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor
Prof. Hasan Köni: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor
Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti sosyal medyada olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti
Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti sosyal medyada olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti
Cem Küçük canlı yayında büyük pot kırdı! sosyal medya Cem Küçük'ü konuşuyor
Cem Küçük canlı yayında büyük pot kırdı! sosyal medya Cem Küçük'ü konuşuyor
Cübbeli Ahmet Hoca AK Parti iktidarını eleştirdi! Bir ekmek krizi çıksa ne olur bu millet!
Cübbeli Ahmet Hoca AK Parti iktidarını eleştirdi! Bir ekmek krizi çıksa ne olur bu millet!
Masumlar Apartmanı 61. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 61. bölüm fragmanı
Antalya'da ilginç pitbull kazası! Hiçbir şey olmamış gibi ‘iyiyim’ pozu verdi
Antalya'da ilginç pitbull kazası! Hiçbir şey olmamış gibi ‘iyiyim’ pozu verdi
Canlı yayın yaparken bombalar düştü! 24 TV ekibi ölümden döndü: Korku dolu anlar...
Canlı yayın yaparken bombalar düştü! 24 TV ekibi ölümden döndü: Korku dolu anlar...
Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü: Kozmik projeler için görüştük
Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü: Kozmik projeler için görüştük
Ukrayna Irpin'de siviller tahliye edilirken patlama
Ukrayna Irpin'de siviller tahliye edilirken patlama
Irpin'de siviller tahliye edilirken patlama anı görüntülendi! Dehşet dolu anlar
Irpin'de siviller tahliye edilirken patlama anı görüntülendi! Dehşet dolu anlar