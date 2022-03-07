Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye için tehdittir! Rusya böyle kuşattı

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Karadeniz'deki değişen yapılanmayla Türkiye'nin çevresinin nasıl kuşatıldığına dikkat çekerek Rusya'nın Ukrayna işgalinin Türkiye için büyük tehdit olacağını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Türkiye'nin etrafının Ruslaştığına dikkat çeken Karaca olası senaryoları anlattı.

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Rusya-Ukrayna savaşının gelecekte Türkiye için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek "Karadeniz'de her şey güllük gülistanlıktı. Şimdi ne oldu Karadeniz yanıyor. Etrafımızdaki Adalar'da deniz sorunu var, Doğu Akdeniz sorun, Suriye ve Irak sorun, Yunanistan sorun. Diplomasi diplomasi diye geldi ancak benim için en başarısız bir ABD Başkanı olan Barack Obama ne yaptı? Rusları aldı Suriye'ye getirdi. Gürcistan'dan Bulgaristan'a, oradan Romanya Rusya'nın... Bunlar gelecek için büyük tehdittir. Çevremiz hep Rusya. Böyle bir ortamda NATO'ya nasıl güvenebilirsiniz? Güvenemezsiniz!" dedi.