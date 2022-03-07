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DÜNYA

Çocukların ağlamasına aldırış etmediler! İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu

İSRAİL’in Al-Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından 2 Filistinli küçük çocuğun alıkonulduğu bildirildi.

İsrail’in Al Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından bu kez 2 küçük Filistinli çocuk alıkonuldu. İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu daha gözaltına alarak Kudüs’te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi. Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamış, geçtiğimiz haftada İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.

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