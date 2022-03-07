Güldür Güldür'den Tele1 Emre Kongar göndermesi! Ne kadar güzel anlatıyor ama...

Güldür Güldür programı bu haftaki skeçlerinden birinde TELE 1 programcısı Prof. Dr. Emre Kongar‘a yer verdi.

Show TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür oyuncuları, bu haftaki skeçlerinden birinde TELE 1 programcısı Prof. Dr. Emre Kongar’ın entelektüelliğine gönderme yaptı. Oyuncu Onur Buldu’nun canlandırdığı karakter Kongar’ın tiplemesini yaptı. Kongar’ın taktığı fular ve gözlüğü de kullanan Buldu, “Entelektüel olabilmek için Emre Kongar hocayı izledim” ifadesini kullandı.



Söz konusu skecin ilgili kısmında yer alan diyalogda “Benim de kızı tavlamam için biraz entelektüel gözükmem lazım. Sırf bu yüzden Emre Kongar hocayı izledim. Ne kadar güzel anlatıyor ama ben hiçbir şey anlamadım. Şekil tamam gözlüğü taktım fularından da aldım ama içim boş. Bana biraz entelektüellik öğretin sonrası bende zaten” denildi.