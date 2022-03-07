Demet Evgar'ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü için çektiği 'Ben Kadınım' videosu viral oldu

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı ve Instagram'dan #BenKadınım hashtag'iyle paylaştığı videosu sosyal medyada viral oldu.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde "Ben kadınım" yazılı bir pankart hazırlayarak İstanbul Şişli'de metro girişine astı. Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tek kişilik bir eylem yaptı. Bir pankart hazırlayan Evgar, her anını da takipçileriyle paylaştı.

Demet Evgar'ın 'Ben kadınım' videosu viral oldu, 5 milyondan fazla izlendi

Pankartın önünde toplanan vatandaşlara seslenen oyuncu, "Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum" dedi. Oyuncunun kısa sürede gündem olan videosu 5 milyondan fazla izlendi.





"Ben kadınım. Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum"

Dev bir pankart ve sprey boyalarla evinin bahçesinde hazırlık yaptığı süreçten başlayarak kayıt altına alan Evgar "Ben kadınım. Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum" yazılı bir pankart hazırladı.

"Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum"

Evgar, bir metro girişine asarak halka seslendi. Hazırladığı pankartın önünde konuşan oyuncunun"Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum" sözleri vatandaşlardan alkış topladı.

Tek kişilik protestosu için hazırladığı videoyu da Instagram hesabından paylaşan Demet Evgar, "Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur! Ben Kadınım kadınlara yönelik şiddete karşıyım, Ben Kadınım öldürülmek istemiyorum, Ben Kadınım haklarımın savunucusuyum, Ben Kadınım gücümün farkındayım, Ben Kadınım eşit işe, eşit ücret hakkım, Ben Kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişmek istiyorum, Ben kadınım ayrımcılığa uğramak istemiyorum, Ben Kadınım farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun videosu kısa süre içinde 5,7 milyondan fazla görüntülenme aldı.