Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, "Atatürk ve İnönü’nün milli eğitimimizi ABD’ye teslim ettiği anlaşma 2023’te doluyor" düşüncesini savundu.

Emine Şenlikoğlu’nun yerel Edessa TV’de geçen Aralık ayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, milli eğitimi 100 yıllık anlaşmayla ABD'ye verdiğini, anlaşmanın 2023'te biteceğini ileri sürdü.

Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu.



"Bu ne terbiyesizlik"

Geçtiğimiz aylarda kendi mahallesinden insanlarla tartışmalara girdiğinin hatırlatılması üzerine Şenlikoğlu, “Bizim mahalleden bazıları uydurma hadislere de ayet gibi bakıyorlar. Onlara göre ben İslam düşmanı oluyorum. Çünkü 2 yaşındaki çocukla nikah olur mu? ‘2 yaşındaki çocukla nikah olur! Çocuk 9 yaşına geldiği zaman o kişiyi istemem derse nikah iptal edilir.’ Bu ne terbiyesizlik. Bu tür insanların yüzünden toplumda deist sayısı artıyor" demişti.



"Gençler sıcak baksın diye deist diyorlar"

Ateizmin öldüğünü öne süren Şenlikoğlu, konuyu ‘ensest ilişki’ye bağlayarak “Ateizmi öldürdük biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az kaldı. Çünkü ateizm çok mantıksız. Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın diye deist diyorlar. Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Hangi ülkede hatırlamıyorum; bir adam köpeği ile nikah yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.



"Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız"

Bazı deistlerin nikahı kabul etmediğini belirten Şenlikoğlu, “Ama senin inandığın inanç buna karşı değil. Her deist, inançsız kötü olacak; annesi babası ile nikâhı kabul edecek öyle bir şey yok. Deizmde ahlak yoktur. Deizmin ateizmin kendisi bozuk” dedi. Bunun üzerine sorulan “İnançsız bir insan iyi olamaz mı?” sorusuna Şenlikoğlu, şu yanıtı verdi: “Deizmin kendi içinde çok kibar hanımefendi, beyefendiler olabilir. Ama deizm çok ahlaksız. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız.” diye konuşmuştu.



"Kötü kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelinler malumunuz"

“17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa eşleri hapse giriyor” diyen Şenlikoğlu, gazetecinin “Kötü kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelinler malumunuz” itirazına da müdahalede bulunmuştu. Şenlikoğlu “Bunlar benim ifadelerim, konuşulmayınca bunlar başımıza geliyor, karşı taraf hamile kalıyor. AK Parti’yi çok beğeniyorum ama birkaç konuda cinayet işliyorlar. Bunun düzeltilmesi lazım.” demişti.