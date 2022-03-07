TV8 Survivor All Star 2022 Yasin Obuz diskalifiye edildi mi 'Racon' krizi Acun Ilıcalı'dan görülmemiş ayar

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de 6 ödülden men edilerek Survivor tarihinin en ağır cezasını alan Yasin Obuz'a 'Bana racon kesemez' dediği Acun Ilıcalı'den ikinci darbe... Yasin Obuz diskalifiye mi edilecek? İşte yanıtı...

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz arasında sular durulmuyor... Survivor Hikmet Tuğsuz ile tekme tokat birbirlerine girdikleri kavganın ardından 6 ödülden men edilerek Survivor tarihinde görüşmemiş bir ceza alan Yasin Obuz, Hikmet ile bu kez de 'yer kavgası' yüzünden tartıştı. Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un tartışma esnasında sarf ettiği 'Acun Ilıcalı da gelse bana racon kesemez' cümlesinin hesabını sordu ve Survivor tarihinde yine 'görülmemiş' bir konuşma yaparak Yasin'e adeta rest çekti. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından Survivor kulislerini paylaşan sosyal medya sayfaları 'Yasin Obuz bu kez diskalifiye edilecek' yorumları yaptı. İşte detaylar...