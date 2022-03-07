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DÜNYA

Moskova'da polis yoldan geçenleri durdurup telefon mesajlarını okuyor

Rusya Ukrayna savaşı 12. gününe girerken, Rusya'dan gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Moskova'da polis, yoldan geçenlerin telefonlarındaki mesajlarının okunmasını istemeyenleri gözaltına alıyor.

Rus hükümeti Ukrayna politikasına karşı ülkesindeki protestoları bastırmak için önlemlerini sertleştirdi. 

Moskova'daki polis memurları insanları durduruyor, telefonlarını görmek istiyor, MESAJLARINI OKUYOR ve reddederlerse serbest bırakmayı reddediyor.

Kommersant gazetecisi Ana Vasilyeva görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi çok sayıda yorum aldı.

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