Ukrayna lideri Zelenski'den barikatların önünde paylaşım! 'Savaş nasılsa bahar da öyle!'

UKRAYNA lideri Zelenski, çatışmalar için hazırlanan barikatların önünden paylaştığı videoda, "Kyiv’de kar yağdı. Bahar böyle işte. Savaş nasılsa bahar da öyle. Sert. Ama her şey normal olacak. Herkesi yeneceğiz.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarında saldırısı devam ederken Ukrayna halkı direnişini sürdürüyor. Ukrayna lideri Viladimir Zelenski, çatışmalar için hazırlanan barikatların önünden video paylaştı.

Zelenski, çatışmalar için hazırlanan barikatların önünden paylaştığı videoda, "Kyiv’de kar yağdı. Bahar böyle işte. Savaş nasılsa bahar da öyle. Sert. Ama her şey normal olacak. Herkesi yeneceğiz.” dedi.