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Gülşen konserde erkek izleyicinin kucağına oturdu seyirci poposunu tokatladı

Şarkıcı Gülşen İstanbul'daki son konserinde şarkı söylediği esnada bir erkek izleyicisinin kucağına oturdu ve izleyici de Gülşen'in poposunu tokatladı. sosyal medyada o görüntüler viral oldu.

Sahne kostümleri ve dekolteleriyle adından sıklıkla söz ettiren sahne şarkıcı Gülşen dün akşamki İstanbul-Zorlu PSM"deki konserinde bu sefer hem kıyafeti hemde seyircilerin arasında dolaşırken kucağa oturması olay oldu.

Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem ' şarkısını seslendirdi

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Gülşen, bu konserinde de yine cesur bir tercihte bulundu. Ünlü şarkıcı, konserde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını da söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı.

Gülşen, yine çok konuşulacak bir olay harekete imza attı. Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağına oturdu. O esnada seyirci ise Gülşen'in kalçasına tokat attı.



Yakın arkadaşı olduğu konuşuluyor

O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı iddia edildi.

Gülşen'in seyircisinin kucağına oturması Twitter'da TT olurken, bazı kullanıcılar Gülşen'in hareketine çok sert yorumlar yaptı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları da Gülşen'in hareketinin gündem olmasına anlam veremediğini ifade etti.

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