BIST 1.997
DOLAR 14,38
EURO 15,67
ALTIN 919,00
DÜNYA

Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! İşte o anların görüntüleri...

UKRAYNA ordusu tarafından, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus mevzilerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın topraklarına saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait mevzilerin imha edildiği ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna'daki Rus mevzilerinin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüler yayınlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Ukrayna lideri Zelenski meydan okudu! 'Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Marmaray'da bir kişi birbirlerine sarılan gençlere ‘Neden sevişiyorsunuz’ diye saldırdı
İstanbul Marmaray'da bir kişi birbirlerine sarılan gençlere ‘Neden sevişiyorsunuz’ diye saldırdı
Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı
Aziz 17. bölüm fragmanı
Aziz 17. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. bölüm fragmanı
Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırırken sığınakta keman çaldı! O anlar sosyal medyada olay oldu
Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırırken sığınakta keman çaldı! O anlar sosyal medyada olay oldu
'Telefitne' Merdan Yanardağ hasta!
'Telefitne' Merdan Yanardağ hasta!
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları almayan mekana soruşturma
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları almayan mekana soruşturma
Antalya'da aracının kapısını açık unuttu! Bedelini ağır ödedi: Sabah kalkınca bagajda...
Antalya'da aracının kapısını açık unuttu! Bedelini ağır ödedi: Sabah kalkınca bagajda...
Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti
Emine Şenlikoğlu'nun 2023 kehaneti olay oldu! Atatürk ve İsmet İnönü sözleri tepki çekti
Moskova'da polis yoldan geçenleri durdurup telefon mesajlarını okuyor
Moskova'da polis yoldan geçenleri durdurup telefon mesajlarını okuyor