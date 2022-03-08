Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'un acemi şoför şakası olay oldu! Porsche çalışanları hali bomba

Türkiye'nin en genç kadın Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul geçen yıl hazırladığı acemi şoför şakası 8 Mart'ta yeniden gündem oldu.

Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu unvanını elinde bulunduran Burcu Burkut Erenkul, trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla 2021'de bir video hazırladı. Porsche'nin araçlarının satıldığı ofise giden Erenkul, burada erkek satış danışmanlarıyla test sürüşüne çıkarken acemi bir sürücü izlenimi yaratarak, danışmanların tepkilerini görüntüledi. Aracı sürdüğü ilk dakikalarda, acemi gibi davranmaya devam eden Erenkul daha sonra ise yeteneklerini sergileyerek kullandığı araçla uzun süre drift yaptı. Erenkul'un drift yapmaya başladığı sırada, araçtaki danışmanların yaşadığı panik yüzlerine yansıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Erenkul'un videosu yeniden sosyal medyada gündem oldu.