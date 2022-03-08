Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu TikTok'ta patladı 'deepfake' video interneti yıktı!

Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu sosyal medyayı salladı. TikTok'ta yayınlanan deepfake video gerçek sanıldı.

UKRAYNA'daki savaş ve zamların ardından ayçiçek yağı fiyatlarının astronomik şekilde artması sosyal medyada başlı başına gündem konusu oldu. Özellikle marketlerde litrelerce yağ stoğu yapmaya çalışan vatandaşların görüntüsü yayılırken, Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu bu market kuyruğu görüntülerini gölgede bıraktı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

TikTok'ta oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yüzünün montajlandığı ayçiçek yağı videosu ise izlenme rekorları kırıyor.





TikTok'ta yayınlanan videoda başında örtü bulunan genç bir kadında Sarıkaya'nın yüzü montajlandı.

Ses olarak da ses olarak da Melis Sezen’in 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde söylediği ‘Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an’ sözleri iliştirilmiş.

Gerçek sanıldı, eleştiri yağdı

Ancak bu "deepfake" (mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirilmesi) adı verilen video birçok kişi tarafından ciddiye alınınca olanlar oldu. Sarıkaya'nın takipçileri sosyal medyada kendisini eleştiri yağmuruna tuttu.



Twitter gündeminde trendler arasında giren video sonrası birçok kullanıcı Serenay Sarıkaya'ya "yakışmadı" diyerek tepki gösteri.