Devlet Bahçeli'nin MHP grupta yaptığı ayçiçek yağı açıklaması TT oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaki ayçiçek yağı çıkışıyla TT oldu. Devlet Bahçeli, "Altın satar gibi yağ satan onurunu satmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ayçiçek yağı krizine değindi. Stok yapanlara çatan Devlet Bahçeli, krizden CHP'yi de sorumlu tuttu. Devlet Bahçeli, ayçiçek yağı kuyruğuna giren vatandaşlara da kızdı... İşte parti grubundaki o sözleri:

-Stokçuluk ve spekülasyon yapan damgalı ahlaksızların bitleri kanlanmıştır. İnsanımızın refahına, kesesine ket vuranların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyerek fırsatçılar rafların boşalmasıyla internette karaborsada altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmıştır.

“Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın telaşlanması bize yakışmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Gerekirse kendi yağımızda kavurulur, gerekirse kendi yağımızı eritiriz”

Yağ krizinin orkestra şefi CHP

CHP 'yönetemiyorsunuz' demiştir. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. CHP'liler 'Millet ayçiçek yağı alamaz hale gelmiş' demiştir. Bugünkü CHP varken düşmana gerek yoktur.

Batıya yağcılık yapanların tuzaklarını bozacağız, oyunlarını alt üst edeceğiz. Biz yağa değil kana bakarız. O kan ki tertemiz millet iradesidir. Yağdan kriz çıkarmanın hesabını vereceksiniz.