BIST 2.025
DOLAR 14,51
EURO 15,83
ALTIN 936,15
DÜNYA

Ukrayna'dan yoğun kar altında ölüme kaçış! Manzara yürek dağlayıcı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde geçici ateşkesin ardından 5 kentten yüzbinlerce insan kaçmak için yollara döküldü. Kar yağışının da bastırmasıyla yolculuk iki kat zorlaşırken, insanların yıkılmış köprüleri aşma görüntüleri iç burktu...

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde de sürerken Rusya saat 10:00 itibariyle sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Ülkeden ayrılmak isteyen siviller tren istasyonunlarına akın etti. Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken bugün yağmaya başlayan kar onların tehlikeli yolculuğunu bir kat daha zorlaştırdı. RUs ordusunun geçmemesi için Ukrayna güçlerince yıkılan körülerden geçmek ise adeta ölüme meydan okumak oldu. Vedalaşma anlarında gözyaşları sele dönüyor...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'nde 5 litrelik ayçiçek yağları depoda çıktı raflar bomboş
Kocaeli'nde 5 litrelik ayçiçek yağları depoda çıktı raflar bomboş
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Müge Anlı'dan canlı yayında bomba 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!
Müge Anlı'dan canlı yayında bomba 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!
Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'un acemi şoför şakası olay oldu! Porsche çalışanları hali bomba
Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'un acemi şoför şakası olay oldu! Porsche çalışanları hali bomba
Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu TikTok'ta patladı 'deepfake' video interneti yıktı!
Serenay Sarıkaya'nın ayçiçek yağı videosu TikTok'ta patladı 'deepfake' video interneti yıktı!
İstanbul'da gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü: İşte o anlar...
İstanbul'da gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü: İşte o anlar...
Gülşen konserde erkek izleyicinin kucağına oturdu seyirci poposunu tokatladı
Gülşen konserde erkek izleyicinin kucağına oturdu seyirci poposunu tokatladı
Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! İşte o anların görüntüleri...
Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! İşte o anların görüntüleri...
İstanbul Marmaray'da bir kişi birbirlerine sarılan gençlere ‘Neden sevişiyorsunuz’ diye saldırdı
İstanbul Marmaray'da bir kişi birbirlerine sarılan gençlere ‘Neden sevişiyorsunuz’ diye saldırdı
Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı