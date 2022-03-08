Ukrayna'dan yoğun kar altında ölüme kaçış! Manzara yürek dağlayıcı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde geçici ateşkesin ardından 5 kentten yüzbinlerce insan kaçmak için yollara döküldü. Kar yağışının da bastırmasıyla yolculuk iki kat zorlaşırken, insanların yıkılmış köprüleri aşma görüntüleri iç burktu...

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde de sürerken Rusya saat 10:00 itibariyle sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Ülkeden ayrılmak isteyen siviller tren istasyonunlarına akın etti. Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken bugün yağmaya başlayan kar onların tehlikeli yolculuğunu bir kat daha zorlaştırdı. RUs ordusunun geçmemesi için Ukrayna güçlerince yıkılan körülerden geçmek ise adeta ölüme meydan okumak oldu. Vedalaşma anlarında gözyaşları sele dönüyor...