Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yılın bir günü bütün kadınlar bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz diyen kadınlara yasak getiren erkekler var" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün vatandaşlarımızı yürekten kucaklıyoruz. Onlara güzel bir Türkiye vadediyoruz. Tasada ve kıvançta beraber olacağımız, kadın-erkek ayrımı olmayan, hiçbir kimsenin ötekileştirilmedi bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum, mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, mutlaka Türkiye helalleşecektir, büyüyecektir, mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir, mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.

"Bayburtlu kardeşlerin milletvekili istiyorum sizden. Bayburt'un gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız, Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy vereceksiniz. O zaman göreceksiniz Bayburt tarihteki görkemli günlerine mutlaka kavuşacaktır.

"En temel sorun verilen sözlerin tutulmamasıdır"

"Bir siyasal iktidar halkın oylarıyla gelip iktidar olursa verdiğiniz sözleri tutması lazım. En temel sorun verilen sözlerin tutulmamasıdır. Bu vatandaşla siyasetçi arasındaki güveni temelden sarsar. 19 Ocak 2022, muhtarlar toplantısı yapılıyor, 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı, 4250 liraya yükseltme kararı aldık' diyor. Hâlâ yok. Niye yok? Bize asgari ücret maaşı sözü vermiştiniz bugüne kadar gerçekleşmedi bir yerde bir aksama mı var yoksa siz unuttunuz mu parayı başkalarına mı kaptırdınız diye bir sorun bakalım dedim.

"Anadolu'nun işi boşalıyor. Yatırım büyük ölçüde Batı'ya kaydı. Eskiden Anadolu Kaplanları vardı. Van diye görkemli bir ilimiz vardır. Biraz boynu bükük. Çünkü sınır ticaretinde ciddi kısıtlamalar gelmiş vaziyette. Bütün sınırlarda bulunan illerimizin diğer ülkelerle sınır ticareti yapmasını isteriz. Kilis bunun çok tipik bir örneğidir. Bunun yasal bir zemine oturması bizim açımızdan değerlidir. Bu kısıtlamalar var. Vanlı kardeşlerime sesleniyorum hiç meraklanmayın Van'ın tarihini de coğrafyasını da turizm alanında yükselteceğiz. Van'ın kahvaltısını her yabancının da tatmasını isterim. Van'ı gerçek anlamsa büyütmeye bu kürsüden söz veriyorum.