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İstanbul'da 1 milyon TL'lik soygun! Otomatik silahlarla kuyumcu bastılar: Görüntü ortaya çıktı

İSTANBUL Kağıthane’de araçla gelen maskeli 4 soyguncu, otomatik silahlarla girdiği kuyumcuda çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Gaspçılar havaya ateş açıp kaçarken, soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde maskeli 4 şahıs, otomatik silahlarla kuyumcuya girdi. Şahıslar çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden uzaklaştı. Soygun anları ve şahısların kaçması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şahısların kaçtıkları aracı ve plakasını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesi yaparak ve boş kovanı alarak delillendirme çalışması yaptı. Polis ekiplerini soyguncuları yakalama çalışması sürüyor.

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