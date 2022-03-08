CHP'li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı. Tanrıkulu'nun tartışma esnasında, "Benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" dediği iddia edildi. İşten atılan güvenlik görevlisi ise “Tek kazancım burasıydı, onu da elimden aldılar. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?” dedi. Tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz ayın 17'si, saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, 4. Levent Metro İstasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş, yanına gelen bir kişi ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, bu kişi, "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" diyerek Karakuş'un yanından ayrıldı. Güvenlik görevlisi Hakan Karakuş yaşadığı olayın şokunu henüz üzerinden atamamışken 20 dakika sonra amirinden gelen telefonla ikinci şoku yaşadı. Karakuş, kendisiyle tartışan kişinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğunu ve tartışma sebebiyle savunmasının istendiğini öğrendi. Savunmasını veren Karakuş, olaydan 4 gün sonra, “milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı” gibi gerekçelerle disiplin kurulu kararı neticesinde işten atıldı. Kararı hatalı bulan Hakan Karakuş, Sezgin Tanrıkulu hakkında suç duyurusunda bulunup, “İşe İade Davası” açarak sürecin takipçisi olacağını belirtti.

“Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?”

Milletvekili ile tartıştığı gerekçe gösterilerek işinden edilen Hakan Karakuş, bu yüzden başka bir yerde de iş bulamadığını söyleyerek, “Milletvekiline suç duyurusunda bulunuldu. Bu hafta avukatlarımla birlikte süreci başlatıyoruz. İşe geri dönüş iade mahkemesini de açtım. Ben şu an milletvekili ile tartışma adı altında çıkarıldım, işsizlik maaşı alamıyorum. Verilen görevi yerine getirmemek, ahlaksızlık gibi bir suçtan çıkarılmışım. Bir iş görüşmesine gittiğimde, sigorta kaydıma bakıldığında, “Kusura bakmayın, bu şartlar altında sizinle çalışamayız” gibi bir şey söyleniyor. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?” ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia edilen kişinin önce büfeye ardından güvenlik görevlisinin yanına geldiği, bir şeyler sorduğu görüldü. Görüntülerin devamında, aynı kişinin güvenlik görevlisinin omzuna dokunduğu, aralarında bir süre daha konuşma geçtiği, daha sonra bu kişinin metroya yönelip oradan ayrılırken, güvenlik görevlisini işaret ederek elini, kolunu salladığı anlar saniye saniye kaydedildi.