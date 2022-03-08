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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı için muhtarlara talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan muhtarlara ayçiçek yağı denetimleri için talimat vererek şunları söyledi:

Son günlerde yağ meselesi çıkardılar. Değerli kardeşlerim bizim ayçiçeği zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek için bu kampanyayı yürütüyor. Muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizde köyünüzde marketlerde ayçiçek yağı var mı yok mu? Ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına marketleri kontrol edeceksiniz, gerekirse ihbar edeceksiniz. Sizler cumhurbaşkanının, içişleri bakanının elisiniz ayağısınız.

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