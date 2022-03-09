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Merkez Bankası olağanüstü kurul toplantı tarihi belli oldu

Merkez Bankası olağanüstü kurul toplantı tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olağan genel kurul toplantısının 29 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart Salı saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

Bankadan yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensuplarının alınmayacağı belirtildi.

Basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinden toplantıyı canlı olarak takip edebileceği duyuruldu.

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