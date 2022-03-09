BIST 2.041
DOLAR 14,67
EURO 16,12
ALTIN 951,03
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar perşembeden 14 Mart 2022'ye kadar tatil edildi! Memur ve işçiye de tatil var

İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar perşembeden 14 Mart 2022'ye kadar tatil edildi! Memur ve işçiye de tatil var

İSTANBUL'da perşembe günü itibariyle okullar tatil edildi. Karla mücadelede görev alacak personel hariç diğer kamu çalıyanları da idari izinli sayılacak. Okullar 14 mart 2022 pazartesi gününe kadar tatil edilirken üniversiteler de bu tatil kapsamında olacak. İstanbul'dan sonra Kocaeli'den de tatil haberi geldi.

Abone ol

İSTANBUL'da günlerdir beklenen kar yağışı geldi. Asıl kar Perşembe ve Cuma günü yağacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Beklenen haberi İstanbul Valiliği verdi. İstanbul Valiliği açıklamasında, "Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi" denildi.

Kocaeli'nde de eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli’de de 14 Mart'a kadar eğitime kar tatili verildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi. Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

Kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 

- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,
Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,
- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Memur ve işçiye de tatil var
- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Metro seferleri uzatıldı
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı. Metro için yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
-"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır".

İstanbul saatlik hava durumu
İstanbul'un kuzey ilçelerinde sulu kar yağışı başladı. Kar yağışı asıl etkisini gece yarısından sonra gösterecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışı var. Hava sıcaklığı sibirya soğukları ile çok düşecek. 
istanbul 9-13 mart hava durumu

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün gelen kar yağışı 35 yılın en şiddetlisi! Meteoroloji 20 santim diyor İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Foto Galeri Bugün gelen kar yağışı 35 yılın en şiddetlisi! Meteoroloji 20 santim diyor İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi
Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar 14 Mart 2022 Pazartesi'ye kadar tatil edildi
İstanbul'dan sonra Kocaeli'de de okullar 14 Mart 2022 Pazartesi'ye kadar tatil edildi
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail ziyaretine tepki: Normalleşme yapılamaz
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail ziyaretine tepki: Normalleşme yapılamaz
Ukrayna'da 4 yıl önce Donbas'tan kaçan aile Kiev yakınlarında hayatını kaybetti
Ukrayna'da 4 yıl önce Donbas'tan kaçan aile Kiev yakınlarında hayatını kaybetti
Ukrayna-Rusya savaşında 14. gün! ABD, Ukrayna'yı bir kez daha sattı 'savaşın kaderini değiştirecek' planı veto etti
Ukrayna-Rusya savaşında 14. gün! ABD, Ukrayna'yı bir kez daha sattı 'savaşın kaderini değiştirecek' planı veto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog uçağıyla ilk mesajı verdi İsrail ile 14 yıl sonra ilk!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog uçağıyla ilk mesajı verdi İsrail ile 14 yıl sonra ilk!
Metropoll'ün zam anketinde tüm seçmenler isyanda! En çok hangi parti makul dedi
Metropoll'ün zam anketinde tüm seçmenler isyanda! En çok hangi parti makul dedi
Ağrı kesiciler bu hastalığa yol açıyor! Dünyada adeta salgın şeklinde arttı: Bu uyarılara dikkat
Ağrı kesiciler bu hastalığa yol açıyor! Dünyada adeta salgın şeklinde arttı: Bu uyarılara dikkat
Demet Mutlu kiminle evli eşi Evren Üçok kimdir?
Demet Mutlu kiminle evli eşi Evren Üçok kimdir?