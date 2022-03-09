Demet Mutlu kiminle evli eşi Evren Üçok kimdir?

Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan Trendyol kimin, sahibi kim soruları merak konusu oldu. İş ortakları ile açık pazara dönüşen Trendyol 2010 yılında Demet Mutlu tarafından kuruldu. Peki Bilal Mutlu'nun kızı olanTrendyol'un CEO'su ve kurucusu Demet Mutlu kimdir, aslen nereli, kiminle evli?

Abone ol

Son yıllarda iyi bir çıkış yapan online alışveriş sitesi Trendyol'un sahibi ve nasıl kurulduğu çok merak ediliyor. Tüketiciler, Trendyol'un sahibi kimdir, ortakları kimler? Trendyol nasıl kuruldu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte online platform hakkındaki tüm detaylar...

Trendyol, kurulduğu günden bugüne kadar kendi tedarik ettiği ürünlerin yanında 45 bin KOBİ iş ortağıyla açık pazara dönüştü. Şirketin yüzde 86.5'inin Çinli alışveriş platformu Alibaba'ya, kalan yüzde 6.96'sının Demet Mutlu'ya, yüzde 5.55'inin Evren Üçok'a, yüzde 0.78'inin Begüm Tekin'e, yüzde 0.21'inin ise Zeki Güçlü Kaya'ya ait olduğu biliniyor.

2021 Yılına kadar değeri giderek artan Trendyol'un bu yılki piyasa değerinin 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Trendyol ne zaman kuruldu: E-ticaret sektöründe öncü firmalardan biri olarak faaliyet gösteren Trendyol, 2010 yılında iş insanı Demet Mutlu tarafından 300 bin dolar sermayeyle kuruldu.

Kuruluşunun ilk yıllarında yalnızca moda alanında online satış yapan Trendyol Grup'un markaları arasında Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by Trendyol mevcuttu.

Demet Mutlu kimdir: 22 Ağustos 1981 tarihinde ABD'nin New York kentinde dünyaya geldi.

Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi bölümünü birincilikle bitiren Demet Mutlu, daha sonra Harvard'da Master Of Business Administration'a kabul edildi. Master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bıraktı.

İstanbul Bebek'teki evinin salonunda 300 bin dolar sermayeyle Trendyol'u kurdu. e-Ticaret platformunun ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolara ulaştı.

Trendyol'a yatırım yapan Mynet'in kurucusu Emre Kurttepeli ve e-ticaret sektörünün önde gelen isimlerinden Sidar Şahin, Demet Mutlu'nun ilk ortakları oldu.

Yurtdışında e ticaret eğitimi aldı: Kleiner Perkins Caufield ve Byers şirketlerinden yatırım alan Trendyol, 2010 yılında cirosunu 34 milyon 33 bin 478 dolara ulaştırmayı başardı. Facebook adresi üzerinde de e-mağaza olanakları bulunan marka, 2013 yılında Maslak'taki yeni ofisine taşındı, daha sonra bu binaya Trend Store'u açtı.

Demet Mutlu, Trendyol'u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında deneyim kazandı. Verdiği bir röportajda, farklı ülkelerde ofis açmak yerine depolar açmayı ve büyümesini Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler'de sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

Özel hayatı: 1981 doğumlu olan Demet Mutlu, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Demet Mutlu, finans uzmanı Evren Üçok ile evlidir.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @demetmutlu kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Trendyol'un gelişmi: Girişimci Demet Mutlu tarafından kurulan şirketin yüzde 75'i 2018 yılında, yüzde 86'sı ise 2021 yılında Çin merkezli alışveriş sitesi 'Alibaba' tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alındı. 2021 yılı itibarıyla şirketin ana hissedarı Çinli Alibaba frması olurken; kurucusu Demet Mutlu CEO'su oldu.

Çinli firma tarafından satın alınmasıyla ürün gamını genişleten ve tam anlamıyla alışveriş platformuna dönüşen Trendyol'un 1000'i aşkın çalışanı ve 15 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Online alışveriş siteleri içerisinde giyim sektöründe eli güçlü olan ve birçok farklı kategoride yer alan Trendyol, çalıştığı 45 bin iş ortağını T-29 adını verdikleri akıllı kalite kontrol yöntemiyle denetliyor.

Trendyol'un kurucusu olan ve 2021 yılından itibaren de CEO'su konumunda bulunan Demet Mutlu, verdiği bir röportajda, siparişlerin çoğunu İstanbul, Ankara ve İzmir'den aldıklarını, siparişlerin yüzde ellisinin ise Anadolu kentlerinden geldiğini dile getirdi.

Diğer yandan Almanya'da yaşayan tüketiciler, 2018 yılında kurulan trendyol.de adresi aracılığıyla Türk ürünlerini satın alabiliyor.

Tüketiciler, şirketin birkaç yıl önce bünyesine kattığı ''Dolap'' uygulaması üzerinden ikinci el eşya alım satımı; geçtiğimiz aylarda faaliyet göstermeye başlayan ''Hızlı Market'' uygulamasıyla da market alışverişi yapabiliyor. Son olarak firmanın başlattığı ''Trendyol Yemek'' uygulaması ile etraftaki restoranlardan hızlı bir şekilde yemek siparişi verilebiliyor.