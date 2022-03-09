Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için iki İngiliz ekibi teklifte bulundu

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için iki İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına karşın, müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe savunması oldukça başarılı bir performans sergilerken, göze çarpan isimlerden biri de Kim Min-Jae olmuştu. Maç sonrası basına yansıyan haberlerde Kim Min-Jae için Avrupa'nın önemli kulüplerinin, dev müsabakayı izlemeye geldiği ifade edilmişti.

Daha önce Porto, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un scoutlarının Kim Min-Jae için Trabzonspor maçını izlemeye geldiği dış basın kaynaklı haberlerde yer alırken, transfer operasyonuna dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Kim Min-Jae ve Fenerbahçe cephesi, bu 4 takımın haricinde İngiltere'den Newcastle United ve Tottenham ile de görüşme halinde. Her iki kulüp de Kim'i, Fenerbahçe'den istedi.

Bununla beraber Newcastle United ve Tottenham'ın, Kim Min-Jae'yi istemelerinin sebebi de belli oldu. İki İngiliz kulübünün de stopere ihtiyacı olduğu ve Kim'i uzun süredir istedikleri, bu transferi sonlandırmak için yoğun mesai harcadıkları ifade edildi. (Fotomaç)