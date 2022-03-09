Adana'ya gelen Ukraynalı kadın gözyaşları içinde anlattı: Kimi görürlerse vuruyorlar

Yaklaşık 6 saat metroda kaldıklarını anlatan Lunyakina, "Sonra bir arkadaşımla irtibata geçtim. Arkadaşım, 'Bizim bir köyümüz var, oraya gidelim daha güvenli olur.' dedi. Annem gelmek istemedi, ben sadece çocuklarımı aldım ve yola çıktık. 3 gün köyde kaldık. Oraya çok fazla bomba atıldı. Bir akaryakıt istasyonu vardı. Çok fazla roket ve bomba atıldı oraya. Çocuklarımın psikolojisi çok bozuldu." diye konuştu.