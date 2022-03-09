Adana'ya gelen Ukraynalı kadın gözyaşları içinde anlattı: Kimi görürlerse vuruyorlar
Rusya'nın saldırısının ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve zorlu yolculukla Adana'ya gelen Ukraynalı kadın ve çocuklar, yaşadıkları korkuyu gözyaşları içerisinde anlattı.
Çocukları 11 yaşındaki Mark ve 10 yaşındaki Daniel'i yanına alarak Kiev'den ayrılan 36 yaşındaki Alona Lunyakina, Moldova, Polonya ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye geldi. Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği yardımıyla kentteki bir ailenin yanına geçici süreyle yerleşen Lunyakina, AA muhabirine yaşadıklarını aktardı.
Lonyakina, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından annesinin sabah erken saatlerde kendisini uyandırdığını ve metroda saklanmasını söylediğini belirtti. Annesinin ülkeyi terk etmek istemediğini aktaran Lunyakina, sadece pasaportlarını ve çocuklarının doğum belgelerini alarak evden ayrıldığını dile getirdi.
Yaklaşık 6 saat metroda kaldıklarını anlatan Lunyakina, "Sonra bir arkadaşımla irtibata geçtim. Arkadaşım, 'Bizim bir köyümüz var, oraya gidelim daha güvenli olur.' dedi. Annem gelmek istemedi, ben sadece çocuklarımı aldım ve yola çıktık. 3 gün köyde kaldık. Oraya çok fazla bomba atıldı. Bir akaryakıt istasyonu vardı. Çok fazla roket ve bomba atıldı oraya. Çocuklarımın psikolojisi çok bozuldu." diye konuştu.
Bu süreçte ülkede savaşmak için kalan eski eşiyle de sık sık görüştüklerini belirten Lunyakina, şöyle devam etti:
"Köyden ayrılmak için nihayet bir fırsatımız oldu. Bir araba bulduk ve arabayla ilk Moldova'ya gittik, sonra Polonya ve Bulgaristan'a, ardından Türkiye'ye girebildik. Sınırlarda 7 saatten fazla kaldık. Çocuklar çok korkuyorlardı, ağlıyorlardı. Bu stres bile insana yetiyor. Halk arasında insanların kaldığı sığınaklara bomba yerleştirildiği, buraları patlatmak istedikleri söyleniyor. Sınıra gitmeye çok korkuyorduk. Yolda çok fazla sivil öldürüldü."