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Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının ikinci yılı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının ikinci yılı

Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının üzerinden iki yıl geçti.

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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Şevket Kazan, 1933'te Sakarya'da dünyaya geldi.

Kazan, 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisine (MNP) katıldı.

Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı.

Zonguldak'tan 1977'de milletvekili adayı, hemen ardından yerel seçimlerde MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olan Kazan, iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde, 1998 yılında milletvekilliği düşürülen Kazan'a 5 yıl siyaset yasağı getirildi.

Şevket Kazan, siyaset yasağının kaldırıldığı 22 Şubat 2003'te Necmettin Erbakan ile birlikte Saadet Partisine katılarak siyasete geri döndü.

Siyasi yaşamını Saadet Partisinde sürdüren ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Şevket Kazan, 9 Mart 2020'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

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